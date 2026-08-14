Erste Schätzungen: BYD Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BYD Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,101 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 27,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 27,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,648 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 110,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at