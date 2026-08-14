BYD Company Aktie
WKN DE: A0X9JE / ISIN: US05606L1008
|
14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BYD Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BYD Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,101 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 27,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 27,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,648 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 110,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|
06:21
|Erste Schätzungen: BYD Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: BYD Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: BYD Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: BYD Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: BYD Company legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.