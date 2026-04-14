BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|Vor Zahlenvorlage
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BYD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BYD präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 CNY. Im Vorjahresquartal waren 1,11 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 145,23 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 182,15 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 35 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,62 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,88 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 34 Analysten auf durchschnittlich 942,25 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 861,13 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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