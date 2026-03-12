BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BYD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BYD wird voraussichtlich am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 HKD erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 247,17 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 297,23 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 40 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,93 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,00 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 38 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 837,45 Milliarden CNY, gegenüber 830,17 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.
