BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prognosen der Analysten 12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BYD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: BYD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von BYD.

BYD wird voraussichtlich am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 HKD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 247,17 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 297,23 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 40 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,93 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,00 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 38 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 837,45 Milliarden CNY, gegenüber 830,17 Milliarden HKD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu BYD Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 10,76 0,00% BYD Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen