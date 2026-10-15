BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|Vor Kennzahlen
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BYD veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BYD wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,940 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 234,80 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 213,06 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 36 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,30 CNY, gegenüber 3,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 894,78 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 861,13 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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