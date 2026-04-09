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Bygghemma Group First AB Registered Shs Aktie

Bygghemma Group First AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG92 / ISIN: SE0010948588

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bygghemma Group First Registered wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,095 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bygghemma Group First Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,23 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,20 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 SEK im Vergleich zu 0,810 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 11,19 Milliarden SEK, gegenüber 10,58 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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