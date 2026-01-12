Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Bygghemma Group First Registered wird voraussichtlich am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,470 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,460 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,88 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,02 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,16 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -3,790 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 10,57 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 9,96 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at