Bygghemma Group First AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JG92 / ISIN: SE0010948588
|
02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bygghemma Group First Registered präsentiert voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,423 SEK je Aktie gegenüber 0,420 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,96 Milliarden SEK gegenüber 2,74 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,810 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,17 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,58 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bygghemma Group First AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Bygghemma Group First Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26