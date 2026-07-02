Erste Schätzungen: Bygghemma Group First Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bygghemma Group First Registered präsentiert voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,423 SEK je Aktie gegenüber 0,420 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,96 Milliarden SEK gegenüber 2,74 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,810 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 11,17 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,58 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at