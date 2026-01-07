Erste Schätzungen: Byline Bancorp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Byline Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,717 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Byline Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,690 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 112,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,95 USD je Aktie, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 440,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 622,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

