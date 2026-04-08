Byline Bancorp Aktie
WKN DE: A2DUAW / ISIN: US1244111092
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Byline Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Byline Bancorp veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,748 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Byline Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 114,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,17 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,10 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,89 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 465,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 629,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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