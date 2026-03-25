Erste Schätzungen: Byrna Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Byrna Technologies wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,078 USD aus. Im letzten Jahr hatte Byrna Technologies einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Byrna Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,400 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 118,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at