Byrna Technologies Aktie

Byrna Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMQV / ISIN: US12448X2018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Byrna Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Byrna Technologies wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,078 USD aus. Im letzten Jahr hatte Byrna Technologies einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Byrna Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,400 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 118,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Byrna Technologies Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Byrna Technologies Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Byrna Technologies Inc Registered Shs 9,42 4,78% Byrna Technologies Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen