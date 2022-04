Erste Schätzungen: C-Rad -B- mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

C-Rad -B- präsentiert in der voraussichtlich am 06.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,197 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 93,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,102 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 68,2 Millionen SEK – ein Plus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C-Rad -B- 60,0 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 SEK, während im vorherigen Jahr noch 0,767 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 316,6 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 261,1 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at