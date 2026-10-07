C-Rad AB -B- Aktie
WKN DE: A0X93X / ISIN: SE0002016352
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: C-Rad -B- stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
C-Rad -B- wird voraussichtlich am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass C-Rad -B- im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,300 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 SEK je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 103,0 Millionen SEK – ein Minus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C-Rad -B- 112,2 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,78 SEK je Aktie, gegenüber 0,310 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 444,0 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 441,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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