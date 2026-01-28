Erste Schätzungen: C-Rad -B- verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

C-Rad -B- wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,660 SEK gegenüber 0,430 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 128,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,930 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,67 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 464,2 Millionen SEK, gegenüber 469,0 Millionen SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at