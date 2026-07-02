C-Rad AB -B- Aktie
WKN DE: A0X93X / ISIN: SE0002016352
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: C-Rad -B- verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
C-Rad -B- stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass C-Rad -B- für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,330 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 112,7 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,55 SEK je Aktie, gegenüber 0,310 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 455,4 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 441,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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