Erste Schätzungen: C-Rad -B- verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

C-Rad -B- stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass C-Rad -B- für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,330 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 112,7 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 105,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,55 SEK je Aktie, gegenüber 0,310 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 455,4 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 441,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at