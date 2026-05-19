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WKN DE: A2QJVE / ISIN: US12468P1049

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19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: C3ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

C3ai veröffentlicht voraussichtlich am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,373 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte C3ai noch -0,600 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 52,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 51,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,7 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,390 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,240 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 250,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 389,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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