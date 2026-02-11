Erste Schätzungen: Cable One stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cable One wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 6,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cable One ein EPS von -18,710 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,95 Prozent auf 368,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -33,134 USD, gegenüber 3,43 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at