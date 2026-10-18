Cabot Aktie
WKN: 856744 / ISIN: US1270551013
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cabot gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cabot gibt voraussichtlich am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 927,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 899,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,37 USD, gegenüber 6,02 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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