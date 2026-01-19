Erste Schätzungen: Cabot gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cabot stellt voraussichtlich am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,67 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Cabot 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 887,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cabot 955,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,46 USD, gegenüber 6,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at