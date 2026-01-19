Cabot Aktie
WKN: 856744 / ISIN: US1270551013
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cabot gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cabot stellt voraussichtlich am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,67 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Cabot 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 887,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cabot 955,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,46 USD, gegenüber 6,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cabot Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cabot gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Cabot zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Cabot gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Cabot legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Cabot stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)