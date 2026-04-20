Cabot Aktie

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WKN: 856744 / ISIN: US1270551013

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cabot verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cabot wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,46 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cabot 1,69 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 900,3 Millionen USD – ein Minus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cabot 936,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,23 USD je Aktie, gegenüber 6,02 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,55 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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