Erste Schätzungen: Cabot vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cabot wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 923,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 943,1 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,32 USD, gegenüber 6,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at