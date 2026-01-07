Erste Schätzungen: CACI International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CACI International lädt voraussichtlich am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 6,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,28 Milliarden USD – ein Plus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CACI International 2,10 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,25 USD, gegenüber 22,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 9,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at