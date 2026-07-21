Erste Schätzungen: CACI International zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CACI International wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,32 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CACI International 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll CACI International im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,70 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,11 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,21 USD im Vergleich zu 22,32 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 9,55 Milliarden USD, gegenüber 8,63 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at