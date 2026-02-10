Cactu a Aktie
WKN DE: A2JC5K / ISIN: US1272031071
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cactus A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cactus A stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,579 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cactus A 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.
Cactus A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,77 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,07 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,13 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
