Erste Schätzungen: Cactus A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cactus A stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,579 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cactus A 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Cactus A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,77 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,07 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,13 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at