Erste Schätzungen: Cadeler A-S Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cadeler A-S Registered stellt voraussichtlich am 20.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass Cadeler A-S Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 169,7 Millionen EUR für Cadeler A-S Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 947,4 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,681 EUR, gegenüber 2,21 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 605,2 Millionen EUR im Vergleich zu 2,89 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at