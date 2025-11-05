Cadeler A-S Registered Shs Aktie

Cadeler A-S Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG5D / ISIN: DK0061412772

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Cadeler A-S Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cadeler A-S Registered stellt voraussichtlich am 20.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass Cadeler A-S Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 169,7 Millionen EUR für Cadeler A-S Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 947,4 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,681 EUR, gegenüber 2,21 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 605,2 Millionen EUR im Vergleich zu 2,89 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cadeler A-S Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Cadeler A-S Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cadeler A-S Registered Shs 3,75 -0,37% Cadeler A-S Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen