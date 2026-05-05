Cadeler A-S Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QG5D / ISIN: DK0061412772
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05.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cadeler A-S Registered legt Quartalsergebnis vor
Cadeler A-S Registered stellt voraussichtlich am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,066 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cadeler A-S Registered noch 0,120 NOK je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 156,9 Millionen EUR betragen, verglichen mit 762,9 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,722 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,38 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 905,5 Millionen EUR, gegenüber 7,27 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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