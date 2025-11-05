Erste Schätzungen: Cadeler A-S (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cadeler A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,817 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cadeler A-S (spons ADRs) noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 123,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 198,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 88,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,17 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,820 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 704,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 269,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

