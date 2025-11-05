Cadeler A-S Aktie
WKN DE: A2PEPV / ISIN: US12738K1097
|
05.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Cadeler A-S (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cadeler A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,817 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cadeler A-S (spons ADRs) noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 123,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 198,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 88,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,17 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,820 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 704,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 269,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadeler A-S (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cadeler A-S (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.08.25
|Ausblick: Cadeler A-S (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|Erste Schätzungen: Cadeler A-S (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.05.25
|Ausblick: Cadeler A-S (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Erste Schätzungen: Cadeler A-S (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cadeler A-S (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cadeler A-S (spons. ADRs)
|15,10
|0,67%