Cadeler A-S Aktie

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WKN DE: A2PEPV / ISIN: US12738K1097

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cadeler A-S (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cadeler A-S (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,980 USD. Dies würde einer Verringerung von 53,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cadeler A-S (spons ADRs) 2,13 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 264,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 293,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 USD im Vergleich zu 3,61 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD, gegenüber 700,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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