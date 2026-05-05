Erste Schätzungen: Cadeler A-S (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cadeler A-S (spons ADRs) wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,305 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 163,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 181,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 68,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,34 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,61 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,05 Milliarden USD, gegenüber 700,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at