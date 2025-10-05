Erste Schätzungen: Cadence Bank Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cadence Bank Registered präsentiert in der voraussichtlich am 20.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,712 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cadence Bank Registered 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 33,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 789,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 523,7 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at