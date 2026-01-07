Cadence Bank Registered Shs Aktie

WKN DE: A3C6GA / ISIN: US12740C1036

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Cadence Bank Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cadence Bank Registered stellt voraussichtlich am 22.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,784 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,58 Prozent auf 524,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 714,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,84 USD je Aktie, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

