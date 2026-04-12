Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
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12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cadence Design Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cadence Design Systems öffnet voraussichtlich am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
17 Analysten schätzen, dass Cadence Design Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 16,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,06 USD, gegenüber 4,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 6,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,30 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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