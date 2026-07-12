Erste Schätzungen: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cadence Design Systems wird voraussichtlich am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cadence Design Systems 0,590 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Cadence Design Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23,61 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,94 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,06 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,21 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at