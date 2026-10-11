Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|
11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cadence Design Systems wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten ein Plus von 20,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden USD umgesetzt.
21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,32 Milliarden USD, gegenüber 5,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cadence Design Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.10.26
|S&P 500-Titel Cadence Design Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cadence Design Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Cadence Design Systems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cadence Design Systems Inc.
|314,80
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.