Erste Schätzungen: Cadence Design Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cadence Design Systems wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten schätzen, dass Cadence Design Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,06 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,64 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at