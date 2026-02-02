Cadence Design Systems Aktie

Cadence Design Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cadence Design Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cadence Design Systems wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten schätzen, dass Cadence Design Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,06 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,28 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,64 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cadence Design Systems Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cadence Design Systems Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cadence Design Systems Inc. 247,40 -0,94% Cadence Design Systems Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
13:44 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen