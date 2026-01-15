Erste Schätzungen: CAIXABANK gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CAIXABANK wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,196 EUR aus. Im letzten Jahr hatte CAIXABANK einen Gewinn von 0,220 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll CAIXABANK 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,12 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 36,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CAIXABANK 6,53 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,796 EUR im Vergleich zu 0,760 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 16,20 Milliarden EUR, gegenüber 29,15 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at