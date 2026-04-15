Erste Schätzungen: CAIXABANK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CAIXABANK wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,204 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 EUR erwirtschaftet wurden.

CAIXABANK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 32,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,10 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,874 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,790 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,19 Milliarden EUR, gegenüber 26,59 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at