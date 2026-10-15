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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: CAIXABANK präsentiert Quartalsergebnisse

CAIXABANK gibt voraussichtlich am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,088 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CAIXABANK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CAIXABANK in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,348 USD je Aktie, gegenüber 0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 19,58 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 30,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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