Erste Schätzungen: CAIXABANK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CAIXABANK wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,083 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,64 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CAIXABANK für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,81 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD im Vergleich zu 0,300 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 19,91 Milliarden USD, gegenüber 30,01 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at