Erste Schätzungen: CAIXABANK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CAIXABANK wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass CAIXABANK im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,079 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,78 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 25,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,340 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 20,06 Milliarden USD, gegenüber 30,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at