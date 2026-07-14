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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CAIXABANK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CAIXABANK äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,214 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 EUR erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 28,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,86 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,19 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,903 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,790 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,23 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,59 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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