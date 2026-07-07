Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods legt Quartalsergebnis vor

Cal-Maine Foods wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,418 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,06 Prozent verringert. Damals waren 7,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 605,9 Millionen USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 45,10 Prozent.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,67 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 24,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,97 Milliarden USD, gegenüber 4,26 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at