Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
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17.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cal-Maine Foods wird sich voraussichtlich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,798 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cal-Maine Foods 10,38 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 53,74 Prozent auf 655,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,64 USD je Aktie, gegenüber 24,95 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,99 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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