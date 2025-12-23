Cal-Maine Foods Aktie
WKN: 907664 / ISIN: US1280302027
23.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Cal-Maine Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cal-Maine Foods lädt voraussichtlich am 07.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,02 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cal-Maine Foods ein EPS von 4,47 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 799,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 954,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,55 USD, gegenüber 24,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,26 Milliarden USD generiert worden waren.
