Erste Schätzungen: Calavo Growers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Calavo Growers lädt voraussichtlich am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,220 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Calavo Growers 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 138,5 Millionen USD gegenüber 154,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 657,9 Millionen USD, gegenüber 648,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at