Calavo Growers Aktie
WKN: 692952 / ISIN: US1282461052
30.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Calavo Growers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Calavo Growers wird voraussichtlich am 14.01.2026 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,95 Prozent auf 148,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 170,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,060 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 671,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 661,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
