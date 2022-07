Erste Schätzungen: Calfrac Well Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Calfrac Well Services lädt voraussichtlich am 28.07.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2022 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,185 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,820 CAD je Aktie erzielt worden.

Calfrac Well Services soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 304,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,324 CAD aus. Im Vorjahr waren -2,210 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at