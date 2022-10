Erste Schätzungen: Calfrac Well Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Calfrac Well Services wird sich voraussichtlich am 02.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,383 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Calfrac Well Services noch -0,040 CAD je Aktie verloren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 43,17 Prozent auf 423,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 295,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,075 CAD, gegenüber -2,210 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,42 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at