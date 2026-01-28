Calian Technologies Aktie
Erste Schätzungen: Calian Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Calian Technologies öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,914 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Calian Technologies noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.
Calian Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,4 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,23 CAD, gegenüber 1,78 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 849,6 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 774,1 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
