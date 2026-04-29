Calian Technologies Aktie

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WKN DE: A2AGT0 / ISIN: CA12989J1084

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Calian Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Calian Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,974 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 193,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 215,8 Millionen CAD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,05 CAD, gegenüber 1,78 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 852,9 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 774,1 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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