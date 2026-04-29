Calian Technologies Aktie
WKN DE: A2AGT0 / ISIN: CA12989J1084
|
29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Calian Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Calian Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,974 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 193,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 215,8 Millionen CAD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,05 CAD, gegenüber 1,78 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 852,9 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 774,1 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calian Technologies Ltd
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Calian Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Calian Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Calian Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.11.25
|Erste Schätzungen: Calian Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Calian Technologies Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Calian Technologies Ltd
|42,20
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.