Calian Technologies Aktie
WKN DE: A2AGT0 / ISIN: CA12989J1084
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15.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Calian Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Calian Technologies wird voraussichtlich am 30.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,813 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 55,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,82 CAD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,54 Prozent auf 218,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Calian Technologies noch 203,2 Millionen CAD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,17 CAD im Vergleich zu 1,78 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 886,0 Millionen CAD, gegenüber 774,1 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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